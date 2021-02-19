Huawei буде працювати над технологією розпізнавання тварин, яка допоможе відрізняти свиней одна від одної.

Через санкції США компанія Huawei зазнає великих збитків, які має намір компенсувати, диверсифікуючи свою діяльність.

Про це повідомляє BBC.

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Компанія почала працювати над хмарними обчисленнями, розумним автомобілем, з вугледобувною промисловістю, споживчими товарами, а тепер планує допомагати свинофермам.

Як пише видання, в Китаї найбільша у світі свинарська промисловість, і тут вирощується половина живих свиней у світі. Технології допомагають модернізувати свиноферми для виявлення захворювань свиней.

Huawei буде працювати над технологією розпізнавання тварин, яка допоможе відрізняти свиней одна від одної. Більш того, на фермах є спеціальні програми, які відстежують їх вагу і раціон.

"Свинарство - ще один приклад того, як ми намагаємося оживити деякі традиційні галузі за допомогою технологій, щоб створити велику цінність для галузей в епоху 5G", - розповідає представник Huawei.

Також компанія хоче розробити технологію для вугільних шахт, яка призведе до "меншої кількості робітників, більшої безпеки та підвищення ефективності" і дозволить шахтарям "носити костюми з краватками" на роботі.

Huawei: історія конфлікту

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення почало діяти від 30 червня 2020 року.

У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.

23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

18 січня 2021 року адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії та має намір відхилити десятки інших заявок.

Станом на 28 січня 2021 року санкції США майже у два рази обвалили продажі Huawei.

10 лютого 2021 року Huawei заявила про те, що хоче довести в суді, що не загрожує нацбезпеці США.

19 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що на тлі санкцій США Huawei вдвічі скоротить випуск смартфонів.

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Автор: Олена Коваленко