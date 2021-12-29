Кабінет міністрів схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було ухвалено під час засідання уряду сьогодні, 29 грудня.
Читайте такожЗа півроку в Україні створили 1,2 тисячі га нових лісів
У документі йдеться про те, що на сьогодні лісистість України становить 15,9%: Загальна площа земельних ділянок, що відносяться до лісового фонду держави, становить 10,4 млн га, а покритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га.
Реалізація стратегії передбачає збільшення лісистості території країни до не менш ніж 18%, збільшення загального запасу лісів України до не менш ніж 2,5 мільярда кубометрів, підвищення рівня абсорбції парникових газів вітчизняними лісами до 75,6 млн тонн CO2-еквівалента.
Крім цього, планується побудувати та відремонтувати 7 500 кілометрів лісових доріг.
Мільярд дерев від Зеленського:
7 червня 2021 року на форумі "Україна 30. Екологія" президент Володимир Зеленський заявив, що за найближчі три роки в Україні буде висаджено 1 млрд дерев.