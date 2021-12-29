Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні уряду.

Кабінет міністрів схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було ухвалено під час засідання уряду сьогодні, 29 грудня.

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У документі йдеться про те, що на сьогодні лісистість України становить 15,9%: Загальна площа земельних ділянок, що відносяться до лісового фонду держави, становить 10,4 млн га, а покритих лісовою рослинністю – 9,6 млн га.

Реалізація стратегії передбачає збільшення лісистості території країни до не менш ніж 18%, збільшення загального запасу лісів України до не менш ніж 2,5 мільярда кубометрів, підвищення рівня абсорбції парникових газів вітчизняними лісами до 75,6 млн тонн CO2-еквівалента.

Крім цього, планується побудувати та відремонтувати 7 500 кілометрів лісових доріг.

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