Дану угоду вже назвали найбільшим проривом "за одне покоління".

Світові лідери стурбовані кліматичною ситуацією на планеті. На саміті COP26 в Глазго більше 100 країн світу пообіцяли зупинити вирубку лісу до 2030 року.

Про це повідомляє Le Figaro.

Угоду 100 країн про захист світових лісів вже назвали найбільшим проривом "за одне покоління". Серед країн, які пообіцяли зупинити вирубку лісів, Канада, Російська Федерація, Бразилія, Демократична Республіка Конго та інші. Саме ці країни власники 85% всіх лісів на планеті.

Читайте такожВ Україні можуть заборонити одноразовий пластиковий посуд та ватні паличкиНа збереження лісів всього виділили 8,75 мільярда фунтів, а це приблизно 10,30 мільярда євро. Крім того, на ці цілі зібрано 5,3 мільярда фунтів приватних інвестицій. При цьому один мільярд віддадуть Конго для захисту другого за величиною тропічного лісу у світі.

"У нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи та стати її хранителем",- заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені попередили, що без рішучих дій щодо скорочення викидів світ провалить мету Паризької кліматичної угоди по утриманню до середини 21 століття глобального підвищення середніх температур в межах 1,5°С в порівнянні з доіндустріальним рівнем

Автор: Анастасія Горбачова