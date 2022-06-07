Кабінет Міністрів на доручення президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва. Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію", - написав він.
Також голова уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.
Як повідомляв УНІАН, в Україні кількість вітчизняних підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася з початку війни з 32% до 17%.
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