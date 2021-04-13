Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило гігієнічні вимоги до виробництва мінеральних та джерельних вод.
Відповідний наказ підписав міністр Ігор Петрашко, повідомляє прес-служба відомства.
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Згідно з повідомленням, наказом визначаються гігієнічні вимоги до виробництва та обігу води природної мінеральної та води з джерел; обладнання, яке для цього використовується; обробки мінеральної та джерельної води.
Також наказ регулює маркування вод і застосування до них окремих видів маркування, наприклад:"стимулює травлення", "підходить для приготування їжі для немовлят" та інше.
Вимоги не будуть застосовуватися до води, яка використовуються для лікувальних цілей, а також вод, споживаних людьми в місці їх видобутку, або в місці їх природного виходу на поверхню.
"Наказ дозволить ввести європейські вимоги до природних мінеральних вод, усунути бар'єри для інвестицій у виробництво таких вод в Україні та створити умови для сумлінної конкуренції на ринку", - наголошується в повідомленні Мінекономіки.
Нові вимоги набудуть чинності через три місяці.
Що цьому передувало
Раніше Мінекономіки затвердило рекомендації для виробників морозива.
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