Подорожчання цибулі спричинене помітним пожвавленням її продажів напередодні новорічних свят.

Сьогодні українські виробники готові відвантажувати ріпчасту цибулю по 12-16 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, очікуючи її подорожчання.

За словами учасників ринку, подорожчання цибулі спричинене помітним пожвавленням її продажів напередодні новорічних свят. При цьому пропозиція якісної цибулі на сьогодні дещо обмежена, що також сприяє зростанню цін на неї.

Попри цінове зростання, як зазначають експерти, цибулю українські фермери, як і раніше, продають мінімум на 43% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Відео дня

Водночас гравці ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд на цей овоч збережеться й надалі, за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.

Ціни на овочі – останні новини

В середині листопада тепличні огірки за тиждень здорожчали на 10%, а буряк за цей час здешевшав на 19%.

Наприкінці останнього місяця осені відчутно зросли ціни на капусту. Вони підскочили за тиждень приблизно на 20%.

В перший день грудня повідомлялось, що знов підскочили ціни на картоплю – на 20% за тиждень, а через 7 днів вона здорожчала ще на 17%.

Вас також можуть зацікавити новини: