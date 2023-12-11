Середня оптова ціна на цю продукцію вже сягнула 14 грн/кг.

В Україні з початку збирання пізніх сортів цибулі в серпні ціни на цю продукцію на ринку вже зросли на 40%. Як повідомляють експерти аналітичного проекту EastFruit, середня оптова ціна на цю продукцію вже сягнула 14 грн/кг.

Також вони наголосили, що оптові ціни на цибулю в Україні зараз зростають швидше, ніж минулого сезону, коли до весни її вартість оновила всі історичні рекорди. Тоді до весни оптова ціна на цибулю сягнула 48 грн/кг, а роздрібні ціни були ще вищими.

За даними EastFruit, ціни на цибулю в сезоні 2022/23, тобто перед тим, як навесні досягти рекордних рівнів, зросли до кінця першої декади грудня лише на 25% відносно цін на початок збирання. Тобто темпи зростання цін тоді були майже на 40% нижчими, ніж зараз. Однак і рівень ціни й під час збирання цибулі у 2022 році був значно нижчим, ніж у 2023 році.

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"На відміну від минулого сезону, коли перспективи зростання цін на цибулю не піддавалися жодним сумнівам, цього року ситуація кардинально інша. І хоча більшість учасників ринку твердо вірить у зростання цін на цибулю до весни, дуже часто саме більшість і помиляється у своїх прогнозах", – сказав економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За його словами, серед причин, які можуть дозволити уникнути обвалу цін на цибулю до весни, є неможливість точної оцінки обсягів виробництва цибулі в Україні та проблеми з якістю продукції. Тому що в цей сектор зайшло безліч новачків без досвіду вирощування та зберігання цибулі, зокрема і з-поміж великих підприємств, які раніше вирощували зернові та олійні культури.

Також, як зазначив Ярмак, можливі проблеми зі зберіганням цибулі в Україні через вирощування продукції в менш сприятливих для цієї культури регіонах, ніж до вторгнення російських агресорів, і необхідністю досушування цибулі, яка є далеко не у всіх.

Аналітики EastFruit вважають, що загалом рівень цін на цибулю наразі є звичайним для цієї пори року, якщо відкинути сезони з явним надлишком і сезони з явним дефіцитом продукції. Тому поточні ціни на цибулю також не дають нам жодних підказок щодо перспектив ціноутворення.

"Якщо не буде природних катаклізмів, то можна припустити, що, найімовірніше, істина буде десь посередині. Не виключено, що ціни на цибулю в регіоні, за винятком Центральної Азії, можуть дещо зрости, але їхнє зростання, скоріш за все, буде нижчим за очікування трейдерів", – прогнозують вони.

Ціни на овочі в Україні

В середині листопада тепличні огірки за тиждень здорожчали на 10%, а буряк за цей час здешевшав на 19%.

Наприкінці останнього місяця осені відчутно зросли ціни на капусту. Вони підскочили за тиждень приблизно на 20%.

В перший день грудня повідомлялось, що знов підскочили ціни на картоплю – на 20% за тиждень, а через 7 днів вона здорожчала ще на 17%.

В перший тиждень грудня стало відомо, що ріпчасту цибулю продавали по 12-16 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

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