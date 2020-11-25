Раніше міністерство прогнозувало урожай на рівні 68 мільйонів тонн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз врожаю зернових в Україні у 2020 році на 3 мільйони тонн – до 65 мільйонів тонн.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

"В Україні збір врожаю - 2020 добігає кінця. Цього року аграрії зібрали менше зернових та олійних культур. Збір зернових очікується на рівні 65 мільйонів тонн - цього цілком достатньо, щоб забезпечити внутрішній попит", - написав він.

Також Висоцький повідомив, що експорт зернових залишається на рівні топ-5 за останній період.

Що цьому передувало

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало врожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2020 році на рівні 68 мільйонів тонн, а олійних – 20 мільйонів тонн.

У 2019 році Україна зібрала рекордний за всю історію незалежності урожай зернових – 75,2 мільйона тонн.

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Автор: Ганна Нагорна