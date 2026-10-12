Сибіга наголосив, що Україна готова до повного енергетичного перемир’я, якщо і Росія припинить атаки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проінформував свого німецького колегу Йоганна Вадефуля, що Росія завдала удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Про це йдеться в його повідомленні в соцмережі Telegram.

"Поінформував Йоганна про російський удар по ТЕЦ-5 у Харкові, завданий кілька годин тому", - йдеться в повідомленні Сибіги.

Очільник українського МЗС констатував, що країна-агресор вже встигла порушити оголошене Трампом "енергетичне перемир'я":

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"Росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення".

Сибіга наголосив, що Україна готова до повного енергетичного перемир’я, якщо і Росія припинить атаки.

"На російський терор потрібно відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і повним використанням заморожених російських активів", - зауважив він.

Сибіга подякував Німеччині за лідерство в підтримці України.

"Це взаємовигідна співпраця, яка приносить відчутні вигоди для німецької економіки – від співробітництва в енергетичній сфері та спільного виробництва оборонної продукції до доступу німецького бізнесу до проєктів відновлення України", - підкреслив очільник МЗС України.

Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною та РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що у своїй соціальній мережі Truth Social Трамп написав, що у війні між Росією та Україною діє "енергетичне перемир’я". Він стверджував, що нібито обидві сторони погодилися на це й закликав їх не порушувати цю домовленість.

Втім, президент України Володимир Зеленський заявив, що заява Трампа стала для нього новиною. Водночас, він додав, що в разі, якщо Росія погодиться на енергетичне перемир'я, Україна теж дотримуватиметься його. Він додав, що хотів би почути від американської сторони терміни цього перемир'я.

Також ми писали, що представник Білого дому повідомив Axios, що Трамп мав на увазі під "енергетичним перемир'ям", що ані Україна, ані Росія не будуть завдавати ударів по нафтопереробних заводах один одного. Проте український чиновник в коментарі виданню зазначив, що це нерівноцінна пропозиція, оскільки Україна має лише один НПЗ, який вже Росія не один раз атакувала й він наразі працює не на повну потужність. Україна вимагає від Росії припинити атакувати енергетику країни.

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