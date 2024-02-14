У цілому в 2024 році посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га.

В Україні в 2024 році прогнозується збільшення площ під сою та цукровий буряк і зменшення під кукурудзу. Такі результати опитування щодо планів та підготовки сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії ярих під урожай 2024 року, проведеного Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, 70% опитаних зазначили, що планують збільшення посівної площі під сою. Загалом на 21% у порівнянні з 2023 роком.

"Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь – на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язаним з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, зазначили у відомстві, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак вперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

Щодо цукрового буряку, за даними міністерства, 60% тих, хто сіяв культуру минулого сезону, збираються несуттєво розширювати площі – в цілому по Україні на 17%.

"При цьому посівні площі під кукурудзу зменшаться на 9%. Також потенційно можуть зазнати скорочення площі під соняшником. Але станом на сьогодні більшість аграріїв ще не прийняли кінцеве рішення щодо площ посіву цієї культури", – зазначається в повідомленні.

Як підрахували в аграрному відомстві, у цілому в 2024 році посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Посівна в Україні

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, не очікується навесні кардинальних змін щодо посівних площ.

Він вважає, що фермери намагатимуться збільшити посівні площі сої, але серйозною перешкодою може стати нестача високоякісного насіння. Також зазначив, що порівняно низькі ціни на насіння соняшнику та обов’язкова сівозміна не дозволять у майбутньому збільшити його посівні площі.

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