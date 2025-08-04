Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 64% і становить 355 млн доларів.

У першому півріччі імпорт агропродовольчої продукції в нашу країну зріс на 10%. Про це УНІАН повідомили фахівці Інституту аграрної економіки.

"‎За даними Державної митної служби, у січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на 4262 млн дол., що на 398 млн дол. більше, ніж за 6 місяців минулого року"‎, – приводить науковий центр слова свого співробітника Богдана Духницького.

Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 64% і становить 355 млн доларів. В основному вітчизняні імпортери закупали помідори, картоплю, капусту, моркву, огірки та солодкий перець. Одна з причин зростання експорту – скорочення обсягів власного виробництва.

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Україна активно закупала за кордоном різні харчові продукти, зокрема, екстракти, концентрати та готові соуси. Загальна сума по цих категоріях становила 277 млн доларів, що на 2 % вище показників першого півріччя 2024 року.

Імпорт плодово-ягідної групи сформували переважно цитрусові і банани, а також інші екзотичні фрукти разом з горіхами. У першому півріччі показники в цій групі становили 472 млн доларів (на 14% вище вартості закупок торік).

Обсяги закупівель риби, ракоподібних та молюсків майже не змінились. Загальна сума по цих категоріях становила 444 млн доларів.

Обсяги поставок какаопродуктів зросли на 29% і становили 265 млн доларів. На чверть зросли закупівлі кави та чаю – їх імпортували на суму 211 млн доларів.

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень було імпортовано на 260 млн доларів, що на 10% менше, ніж у минулому році.

Алкогольних і безалкогольних напоїв було закуплено на суму 370 млн доларів, тобто, на 2% більше, ніж торік. Левова частка імпорту в цій категорії була сформована міцними спиртними напоями, винами та пивом.

Якщо казати про корма для тварин і відходи, то імпортні закупівлі зменшилися у вартісному виразі на 2% і становили 226 млн доларів. Обсяги поставок тютюнових виробів залишились на рівні минулого року і становили 213 млн доларів.

"Сукупно ці продукти утворюють понад 70% вітчизняного імпорту сільгосппродукції в грошовому виразі", – додають фахівці.

Причиною загального зростання вартості аграрного імпорту спеціалісти називають стабільний попит на основні товарні групи продовольства іноземного походження, а також підвищення цін на них.

Спеціалісти прогнозують, що за підсумками року ми побачимо чергове збільшення обсягів імпортних закупівель агропродовольчої продукції. Зазначимо, що основні постачальники – це країни Європейського Союзу. На них припадає понад 52% імпортних постачань.

Головними постачальниками сільськогосподарської продукції на український продовольчий ринок були Польща (568 млн доларів), Туреччина (345 млн доларів) та Німеччина (322 млн доларів). Одразу за ними йдуть Італія та Нідерланди.

Імпорт харчових продуктів – інші новини

Попри скорочення імпорту солі у першому півріччі майже на 50%, Україна залишається залежною від постачань важливого харчового продукту з-за кордону. Основними постачальниками солі в Україні виступають Єгипет, Туреччина та Румунія.

Видобуток вітчизняної солі різко впав, адже росіяни окупували найбільшого виробника солі в Україні – підприємство "Артемсіль". Сьогодні Україна робить активні спроби відновити видобуток, зокрема, за допомогою Тереблянського соляного родовища.

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