Основним джерелом живлення сарани виступають очерет і дикорослі трави.

Українці скаржаться на нашестя небезпечного шкідника - сарани, що викликає занепокоєння екологів та фермерів. Як повідомляють у Держпродспоживслужбі, подібні явища зафіксовані, зокрема, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

За даними відомства, у цих регіонах продовжуються заходи, спрямовані на ліквідацію осередків перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium).

Так, 15 липня Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області запровадила особливий режим захисту рослин на площі 21 600 га – до повної ліквідації вогнищ саранових.

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Як кажуть фахівці, основне джерело живлення сарани - очерет і дикорослі трави. При цьому промислові посіви на сьогодні суттєвих втрат не зазнали.

У Херсонській області із 23 червня запровадили особливий режим захисту рослин. Спеціалісти провели заходи, направлені на локалізацію та ліквідацію осередків саранових на площі 297 га, з яких 27 га перебувають під посівами соняшнику.

Результати фітосанітарних обстежень показали, що сарани на оброблених територіях не має, а загальна чисельність шкідника перебуває "‎в межах економічного порогу шкодочинності"‎.

У липні на території Болградського района Одеської області зафіксовали міграцію саранових. Шкідника бачили, зокрема на полях, де вже зібрали врожай ріпаку, ячменю і пшениці.

Після цього фахівці обробили стерню дозволеними інсектицидами. Особливий режим захисту рослин не запроваджували, бо порог чисельності саранових не було перевищено.

Що стосується Дніпропетровської області, то спеціалісти отримали повідомлення про наявність саранових. Наразі вони обстежують відповідні території.

Шкідники в Україні – останні новини

В якості основної причини нашестя сарани називають посушливу весну, яка створила сприятливі умови для розмноження сарани, адже природні вороги шкідника гірше себе відчували. Експерти попереджають, що вибух популяції сарани може викликати жахливі наслідки для аграрного сектору, адже вона становить велику загрозу для злакових культур.

Йдеться не лише про пшеницю, жито, ячмінь, але й про очерет та різні види злаків, які ростуть по берегах води. Крім однодольних, сарана може харчуватися дводольними рослинами – овочами та ефіроолійними культурами.

Окрім сарани в Україні також фіксують "нашестя" жаб. Втім, на відміну від сарани жаби корисні, адже поїдають комах і слимаків і тим самим захищають сади та поля від шкідників.

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