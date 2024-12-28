В Україні картопля перед Новим роком почала дешевшати: скільки коштує популярний овоч

Картопля порівняно з минулим роком подорожчала в середньому на 41%.

Відпускні ціни на картоплю в Україні перед Новим роком почали знижуватися. Фермери очікували, що овоч й надалі дорожчатиме, але оптові покупці не бачать підстав для цього, бо знизився попит.

Аналітики EastFruit зазначили, що на сьогодні картопля надходить у продаж у діапазоні 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості, сорту та обсягів партій продукції, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Приводом для незначного зниження цін стало не тільки ослаблення попиту на картоплю, а й стабільний імпорт. Зазначається, що імпортний овоч посередньої якості, що вплинуло на темпи збуту і місцевої продукції.

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Загалом українські фермери не нарікають на ціни на картоплю в цьому сезоні, адже ця продукція порівняно з минулим роком подорожчала в середньому на 41%. Причиною такої значної цінової різниці експерти називають зниження врожайності картоплі в Україні через несприятливі погодні умови. Крім того, погіршується якість овоча, який перебуває на зберіганні.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan цей популярний овоч можна купити за 28,90 грн/кг.

В АТБ її продають по 27,89 грн/кг.

У Сільпо ціни на картоплю стартують від 28,50 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що ціни на червону ікру за рік значно зросли. За його словами, майже вся ікра на українському ринку імпортна, тож ціна напряму залежить від курсу долара та інших чинників.

Зі свого боку аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка розповів, що ціна на вершкове масло в Україні порівняно з 2023 роком зросла майже на 80% і падати найближчим часом не буде.

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