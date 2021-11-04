Компетентні органи двох держав погодили форму сертифіката на експорт з України молока та молочних продуктів.

Україна та Йорданія погодили сертифікат, який дозволить Україні експортувати молоко та молочні продукти у цю країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на онлайн-брифінгу.

"Цього тижня ми відкрили ще один ринок - експорт української молочної продукції до Йорданії. Компетентні органи двох держав погодили форму сертифіката на експорт з України молока та молочних продуктів", - сказав Кулеба.

За його словами, це конкретний результат спільної роботи дипломатів та фахівців Держпродспоживслужби.

Читайте такожВ Україні злетіли ціни на м'ясо: на що доведеться розщедритисяКулеба зазначив, що між Україною та Йорданією дуже добре розвивається торгівля.

Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні Україна та Йорданія погодили сертифікат, який дозволить Україні безперебійно експортувати курятину, субпродукти та інші продукти птахівництва, навіть у разі спалахів пташиного грипу.

Документ став п'ятим сертифікатом на експорт, який Україна та Йорданія погодили за останній час. Раніше компетентні органи обох країн домовилися про експорт з України охолодженої замороженої яловичини, м'яса овець, великої рогатої худоби та овець для забою.

Автор: Віталій Саєнко