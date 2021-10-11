Країни погодили сертифікат на експорт продукції птахівництва для безперебійної торгівлі.

Україна та Йорданія погодили сертифікат, який дозволить безперебійно експортувати курятину, субпродукти та інші продукти птахівництва, навіть у разі спалахів пташиного грипу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

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"Ми вирішили одну з проблем українських експортерів м'яса птиці, погодивши новий сертифікат з Йорданією. Нова домовленість приносить конкретний результат: українські компанії та Йорданські споживачі можуть бути впевнені в безперебійному постачанні продукції з України", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Документ став п'ятим сертифікатом на експорт, який Україна та Йорданія погодили за останній час. Раніше компетентні органи обох країн домовилися про експорт з України охолодженої замороженої яловичини, м'яса овець, великої рогатої худоби та овець для забою.

У МЗС нагадали, що Україна входить до ТОП-10 світових експортерів курятини.

Головні покупці української курятини:

Найбільше вітчизняної м'ясопродукції було експортовано до країн Близького Сходу, Євросоюзу та СНД. Частка країн ЄС у вартісному вимірі склала 20%.

Найбільшим покупцем українського м'яса торік була Саудівська Аравія з часткою 20,9% від усього експорту.

Ця Близькосхідна Країна закуповує в Україні виключно м'ясо птиці. Перші закупівлі вона зробила у 2015 році – 28 тонн на суму 34 тисячі доларів. А вже у 2020 році експорт українського м'яса птиці в Саудівську Аравію досяг 83 тисячі тонн на суму 136 мільйонів доларів.

Значними були також частки Нідерландів (13,9%), Об'єднаних Арабських Еміратів (8,3%), Білорусі (6,1%), Азербайджану (5,2%) і Казахстану (4,1%).

В цілому експорт України в ці країни склав 59% всіх поставок м'яса на глобальному ринку.

Попередні показники

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт курятини в країни Європейського Союзу на 18,8% – до 108,6 тис.тонн, але при цьому стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в цей регіон.

18 лютого 2021 року Україна оновила абсолютний рекорд з експорту курятини.

Україна за підсумками січня-квітня 2021 року повернула собі місце в трійці ТОП-експортерів курятини до Європейського Союзу.

Автор: Ганна Нагорна