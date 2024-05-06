Ще 10 років тому Україна взагалі практично не експортувала заморожену малину.

За підсумками останніх 12 місяців Україна за об’ємами експорту увійшла в топ-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши всіх неамериканських постачальників, крім Сербії. Для порівняння, Польща, яка активно захищає свій ринок від української малини, у цьому рейтингу продовжує втрачати позиції, і вже опустилася на 8-ме місце. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що з квітня 2023 року по березень 2024 року включно Україна експортувала на ринок США 265 тонн замороженої малини. Наприкінці 2023 року стався докорінний перелом від поодиноких пробних поставок до системного експорту партіями по 2-3 морських контейнери на місяць. Цього було достатньо, щоб обігнати на ринку США за обсягом експорту таких системних експортерів, як Польща, Бельгія, Франція, Китай і Марокко.

"Ще 10 років тому Україна взагалі практично не експортувала заморожену малину, на світовому ринку безроздільно панували США і Сербія. Лише у 2018-19 роках, тобто лише близько 5 років тому, Україна почала чинити якийсь вплив на світовий ринок малини, а вже сьогодні вона має реальні шанси претендувати на світове лідерство в цьому бізнесі", – зазначив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

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За його словами, війна може чинити негативний вплив на темпи розвитку цього сектору, однак у 2024 році Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де площі під малиною не скоротилися, а потужності з переробки навіть збільшилися. При цьому цінові прогнози для виробників малини України на новий сезон є досить оптимістичними, а на ринку Європи відчувається ажіотажний попит на цю ягоду.

Ціни на овочі та фрукти в Україні

В Україні стрімко дешевшає популярний для салатів овоч. Тепличний огірок виробники продають від 55 гривень за кілограм. Аналітики пояснюють ситуацію, що склалася, сезонним збільшенням пропозиції на ринку, а ось рівень реалізації овоча досить низький.

На українському ринку також зростають відпускні ціни на торішню ріпчасту цибулю. Станом на початок травня цибуля пропонується в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж у кінці минулого робочого тижня.

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