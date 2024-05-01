За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії обсяг експорту.

У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції. Минулого місяця експорт склав понад 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. Як повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, у грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

"За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного", – зазначила Свириденко.

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

Відео дня

Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній. Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Експорт з України – останні новини

Постпред України при ООН Сергій Кислиця нещодавно повідомив, що Тимчасовим морським маршрутом, які Україна створила з партнерами після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, скористалися 1300 суден. Українську сільгосппродукцію навіть за таких складних умов поставляють у 40 країн.

У лютому 2024 року Україна експортувала тимчасовим морським коридором рекордні на той момент 8 млн тонн вантажів.

Вас також можуть зацікавити новини: