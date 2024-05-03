Зазначається, що погода і низький попит знизили ціни.

В Україні стрімко дешевшає популярний для салатів овоч. Тепличний огірок виробники продають від 55 гривень за кілограм.

Аналітики EastFruit пояснюють ситуацію, що склалася, сезонним збільшенням пропозиції на ринку, а ось рівень реалізації овоча досить низький.

"Місцеві оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірок виключно для поточних продажів, враховуючи досить невеликий термін реалізації цієї продукції. У результаті сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірок по 55-100 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

За словами виробників, тепла погода прискорила дозрівання огірка, а також на зниження ціни вплинуло збільшення пропозиції огірка з-під "плівки".

Ціни на продукти в Україні - прогноз

У травні ціни на яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм, а на виноград - до 285 гривень за кілограм. При цьому ціна на апельсини дійде до 75 гривень, на лимони - до 57 гривень, на банани - до 70 гривень, а мандарини - до 77 гривень.

Водночас українці можуть очікувати зниження ціни на овочі борщового набору завдяки збільшенню пропозиції овочів закритого ґрунту.

Крім того, аграрії прогнозують, що ціна на полуницю цьогоріч становитиме приблизно - від 60 до 80 гривень за кілограм, як і торік.

Вас також можуть зацікавити новини: