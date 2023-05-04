Сукупні надходження свіжої, охолодженої та мороженої свинини у квітні склали 424 тонн.

Україна в квітні імпортувала свинини на 80 тонн чи на 16% менше, ніж місяцем раніше та встановила новий рекордний мінімум місячних поставок з 2018 року.

Як повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України", посилаючись на дані митної статистики, сукупні надходження свіжої, охолодженої та мороженої свинини у квітні склали 424 тонн, що становить 1,03 млн дол. у валютному еквіваленті.

"На противагу попереднім рокам, низька імпортна активність створила нетиповий важіль підтримки для внутрішніх цін на ринку свинини, адже сировина з-за кордону наразі не створює конкуренцію вітчизняній. Це пов’язано із тривалим підвищенням цін на свинину в країнах ЄС, яке триває з січня та, хоч і трохи уповільнилася в квітні, але не зупинилося. Відповідно, "прохідні" по ціні позиції для українського ринку вітчизняним імпортерам знаходити складніше: середня ціна кілограму завезеної свинини у квітні зросла до 2,4 дол. проти 1,88 дол./кг у березні", — коментують в Асоціації.

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Аналітики зазначають, що за січень-квітень цього року до України надійшло 3,58 тис. тонн охолодженого та мороженого м’яса свиней. Це у 4,5 рази менше ніж за аналогічний період минулого року.

Поставки свинини в Україну - деталі

Поставки в Україну охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тис. дол. у грошовому еквіваленті, що майже на третину менше, ніж місяць тому.

Разом з тим середня ціна кілограму охолодженої свинини на українському ринку у березні склала 180,3 грн/кг, що на 2,1%, чи 3,7 грн/кг, вище за лютневий показник.