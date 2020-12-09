За 11 місяців 2020 року Україна експортувала агропродукції на 20 млрд дол., а імпортувала на 5,74 млрд дол.

Україна в січні-листопаді 2020 року скоротила експорт продукції АПК порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,3% - до 20 млрд дол., збільшивши при цьому імпорт на 13,9% - до 5,74 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

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Як зазначили в УКАБ, за звітний період експорт продукції тваринництва скоротився на 7,1% - до 1,09 млрд дол., А продукції рослинництва на 7,9% - до 10,7 млрд дол.

Зокрема, поставки кукурудзи зменшилися на 9% (до 4 млрд дол.), сої та соєвих бобів-на 44% (до 573 млн дол.).

Разом з тим, попри менший урожай зернових, ніж очікувалося, поставки пшениці у 2020 році зросли на 2,7% (до майже 3,5 млрд дол.), ячменю - на 29,4% (до 864 млн дол.).

Також за 11 місяців експорт меду збільшився на 28,7% (до 117,5 млн дол.), замороженого м'яса великої рогатої худоби - на 8,8% (до 72,3 млн дол.), ракоподібних - майже в 10 разів (до 4,8 млн дол.).

Експорт рослинних олій за звітний період збільшився на 20,7% - до 5,17 млрд дол., а поставки готової продукції - на 2%, до 3 млрд дол. З категорії готової продукції найбільше зріс експорт замінників тютюну (на 20,4%), а також хлібобулочних виробів і рисового паперу (на 12,8%).

За даними УКАБ, імпорт агропродукції в Україну зріс за всіма категоріями.

Закупівлі продукції тваринництва зросли на 19% - до 1,12 млрд дол. Зокрема, у два рази зріс імпорт сирів - до 94 млн дол.

Імпорт продукції рослинництва збільшився на 11,5% - до 1,74 млрд. зазначається, що це відбулося за рахунок зростаючого імпорту овочів і фруктів - картоплі (+43%), томатів (+73%) і цитрусових (+17%).

За звітний період Україна збільшила закупівлі рослинних олій на 5,8% (до 250 млн дол.) в основному за рахунок імпорту пальмової олії.

Імпорт готової продукції зріс на 14% - до 2,64 млрд дол. Найбільше зростання імпорту відзначається в таких категоріях: тютюн і тютюнові вироби (+15,6%), корми для тварин (+22%), шоколад (+28%).

Хронологія подій

Україна за підсумками 2019 року оновила історичний рекорд аграрного експорту, поставивши на зовнішні ринки продукції сільського господарства на суму 22,4 млрд дол. - майже на 20% більше, ніж роком раніше.

Імпорт агропродукції в Україну минулого року збільшився на 11% - до 6,1 млрд дол.

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Автор: Ганна Нагорна