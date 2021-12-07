Ставка податку за другий продаж паю за рік буде 5%.

Прийнятий Верховною Радою "ресурсний" законопроект передбачає, що перший продаж сільськогосподарських паїв оподатковуватиметься за нульовою ставкою.

Про це заявив під час засідання Земельного штабу заступник голови Громадської спілки "Всеукраїнська Аграрна рада" (ВАР) Михайло Соколов, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ Мінагрополітики розповіли, якими темпами українці розпродають землю

"Другий продаж за рік буде оподатковуватися за ставкою 5%, якщо це вже третій продаж, то ставка буде 18%", - повідомив Соколов.

За його словами, раніше перший продаж паю оподатковувався за ставкою 5%.

Ринок землі в Україні:

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.

30 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому так званий "ресурсний законопроект" (законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень").

У ЗМІ неодноразово звучали заяви, що після прийняття цього закону власники сільськогосподарських паїв у разі їх продажу будуть платити 18% податку.

Автор: Альона Кириченко