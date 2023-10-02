Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових та 21,6 млн тонн олійних.

Цьогоріч в Україні буде зерно під час війни, оскільки Україна може зібрати понад 79 млн тонн зернових та олійних культур.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, хоча загальна площа посівних ярих та озимих культур була на майже 1 млн га меншою, ніж торік, й становила 10 млн 895 га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 52,1 ц/га), що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю.

"Погодні фактори залишаються сприятливими та дозволяють підвищити прогноз виробництва зернових та олійних культур до 79,1 млн тонн. Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових та 21,6 млн тонн олійних", – йдеться в повідомленні.

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За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 21,7 млн тонн, ячменю – 5,7 млн тонн та кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Разом з тим врожай соняшнику прогнозується на рівні 13 млн тонн. Ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки – 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,6 млн тонн.

У відомстві нагадали, що на початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн, що було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, мали всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн.

Врожай під час війни

Експерти розповіли, що чекає на українців та чи буде зерно під час війни. В Україні спостерігається скорочення посівних площ зернових культур та збільшення посівних площ олійних.

Згідно з результатами опитування Мінагрополітики про плани сільгоспвиробників щодо проведення посівної кампанії озимих під урожай 2024 року, майже половина (45%) фермерів не планують істотно скорочувати посівні площі озимих, а понад третина (38%) аграріїв можуть навіть їх збільшити.

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