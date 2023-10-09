Рекордний врожай став можливим завдяки рекордній площі посіву цієї культури та високій врожайності.

Українські аграрії в цьому році збирають рекордний врожай гречки, що сприятиме зниженню кінцевої вартості крупи.

Як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, такий врожай став можливим завдяки рекордній площі посіву цієї культури, у порівнянні з попередніми роками та високій врожайності.

За його словами, навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га – до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

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Висоцький повідомив, що станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173, 8 тис. тонн гречки і це ще не кінець збору. Торік всього було зібрано близько 148 тис. тонн.

"Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним Силам України обкіс гречки проходить швидше, ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки", – наголосив заступник міністра.

Він додав, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.

У профільному міністерстві нагадали, що у довоєнному 2021 році було посіяно 91,90 тис. га гречки. Тоді було зібрано понад 105 тис. тонн, цей показник вважався рекордним.

Вартість гречки на українському ринку

Станом на 20 вересня 2023 року вартість гречки знизилась на довоєнний рівень. За словами експертів, у серпні середня вартість гречки зменшилась до 45,61 грн/кг. Це був найнижчий показник з листопада 2021 року (46,33 грн/кг) та у 2,1 разу менший за максимальну ціну у серпні 2022 року (96,01 грн/кг).

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