Імпорт яєць до Болгарії з України за півроку зріс уп’ятеро.

Міністр сільського господарства Болгарії Георгій Тахов звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт до Болгарії яєць українського походження.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства сільського господарства Болгарії, за словами міністра, внутрішнє виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.

Зазначається, що за шість місяців поточного року імпорт яєць сягнув 2618 тонн, що є п’ятикратним зростанням у річному обчисленні. При цьому заявлені імпортні ціни значно нижчі від цін на болгарські яйця, що створює серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав Тахов.

Відео дня

Він підкреслив, що мета - знайти точку перетину, на якій будуть збережені права болгарських виробників.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це ні в якому разі не повинно коштувати банкрутства та порушувати права наших аграріїв", - зазначив він.

Новини сільського господарства України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю, і урожай пшениці цьогоріч склав близько 22 млн тонн, що вчетверо перевищує потреби для внутрішнього споживання.

У Мінекономіки повідомили, що у серпні 2024 року Україна експортувала товарів на суму понад 3,16 млрд доларів, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: