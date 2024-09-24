Міністр сільського господарства Болгарії Георгій Тахов звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт до Болгарії яєць українського походження.
Згідно з повідомленням на сайті Міністерства сільського господарства Болгарії, за словами міністра, внутрішнє виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.
Зазначається, що за шість місяців поточного року імпорт яєць сягнув 2618 тонн, що є п’ятикратним зростанням у річному обчисленні. При цьому заявлені імпортні ціни значно нижчі від цін на болгарські яйця, що створює серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав Тахов.
Він підкреслив, що мета - знайти точку перетину, на якій будуть збережені права болгарських виробників.
"Ми за тверду підтримку народу України, але це ні в якому разі не повинно коштувати банкрутства та порушувати права наших аграріїв", - зазначив він.
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю, і урожай пшениці цьогоріч склав близько 22 млн тонн, що вчетверо перевищує потреби для внутрішнього споживання.
У Мінекономіки повідомили, що у серпні 2024 року Україна експортувала товарів на суму понад 3,16 млрд доларів, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.