Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю.

Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю, і урожай пшениці цьогоріч склав близько 22 млн тонн, що вчетверо перевищує потреби для внутрішнього споживання.

"Внутрішнє споживання — близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не в чотири рази більше, ніж складає споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, уряд у свою чергу, продовжує допомогу українським фермерам та виробникам за різними напрямками. Зокрема, від початку року видано 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9" для майже 6,5 тис. господарств. Також за програмою "єРобота" видано вже більш ніж 1 млрд грн безповоротних грантів на висадку нових садів і на створення теплиць.

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"Допомагаємо аграріям на деокупованих територіях. Виплачуємо 8 тисяч гривень безповоротної допомоги за кожен гектар для фермерів, які обробляють до 120 гектарів. Працює 30% знижка від "Укрзалізниці" на перевезення залізницею експортної сільгосппродукції з прифронтових територій", - розповів прем’єр.

Крім цього, працює програма компенсації аграріям за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. За словами Шмигаля, за перші 4 місяці роботи цієї програми придбано вже понад 850 одиниць техніки на більш ніж 900 млн грн. Держава компенсувала 153 млн грн.

Зерно залишається основою українського експорту

Як писав УНІАН, у серпні 2024 року Україна експортувала товарів на суму понад $3,16 млрд, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року. За даними Мінекономіки, за вартістю найбільше експортовано металопродукції та насіння ріпаку.

За словами заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, молочні продукти та овочі в Україні дешевими не будуть, адже спека негативно вплинула на кормові культури. При цьому серйозних коливань цін на м'ясо птиці, свинину і яйця поки що не буде.

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