Через дощі 20 мільйонів тонн фруктів не надійдуть на ринки.

Сильні дощі завдали значної шкоди іспанському регіону Валенсія. З урахуванням втрат врожаю, додаткових витрат на порятунок дерев і ремонт пошкодженої інфраструктури, загальна сума збитку оцінюється в 62 млн євро.

Про це повідомляє Freshplaza.

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Найбільших втрат у розмірі 42 млн євро зазнали графства Ла-Рібера, Ла-Сафор і Ла-Марін. Цитрусові є найбільш постраждалою культурою: дощ зачепив близько 15 тис.га, 20 млн т фруктів не надійдуть на ринки.

Більш того, 1 тис га, призначених для вирощування сезонних овочів, як у відкритому грунті, так і в теплицях, були знищені з економічним збитком у 6 млн євро.

Розсадники декоративних рослин і квітів, 100 га яких постраждали від урагану, оцінюють свої втрати в 4 млн євро.

За оцінкою асоціації сільськогосподарських виробників (AVA-ASAJA), виробникам доведеться витратити 5 млн євро на фунгіцидні та відновлювальні засоби, щоб врятувати дерева.

Що стосується сільськогосподарської інфраструктури, AVA-ASAJA оцінює додаткові витрати, необхідні для ремонту доріг, трубопроводів, теплиць, складів або іригаційних споруд, в 15 млн євро.

Фактичний розмір збитку, ймовірно, буде визначений приблизно через 15 днів, тому не виключено, що ця цифра збільшиться до 80 млн євро.

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Автор: УНІАН