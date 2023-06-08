Станом на 8 червня середня ціна яблук в столичних магазинах стартує від 40 гривень за кілограм.

Наразі відпускні ціни на яблука є рекордними за всю історію незалежності України. За рік яблуко в Україні подорожчало в середньому в 3,6 раза.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, закупівельна вартість складає 25-37 грн/кг, що в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Настільки стрімке зростання цін ключові гравці ринку пов’язують з мінімальною пропозицією як самих яблук, так і сезонних фруктів і ягід.

Цього року через холодну і затяжну весну дозрівання більшості сезонних фруктів і ягід значно сповільнилося. Разом з тим частина Херсонської та Запорізької областей, які традиційно виступали основними постачальниками цієї продукції на український ринок, перебувають під окупацією.

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Також експерти зазначають, що пропозиція якісного яблука на українському ринку в останні кілька тижнів скоротилася до мінімуму, оскільки більшість українських садівників уже завершили сезон реалізації цих фруктів. При цьому яблука ранніх сортів сьогодні на ринок не надходять, а виробники, які мають запаси яблук, миттєво відреагували на ситуацію й одразу ж підняли відпускні ціни на ці фрукти.

За підрахунками аналітиків, поки що очікувати зниження цін на ці фрукти не доводиться, оскільки яблука нового врожаю на українському ринку з’являться не раніше середини липня.

Ціни на яблука під час війни

У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.

Станом на 8 грудня 2022 року почали стрімко знижуватися відпускні ціни на яблука і українські садівники були готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг.

Станом на 1 січня 2023 року в Україні почали змінюватися ціни на яблука.

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