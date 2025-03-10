Передбачається, що новий сервіс буде сприяти розвитку всієї галузі.

З понеділка, 10 березня, в Міністерстві аграрної політики та продовольства запускають електронну систему "єКоноплі". Про це повідомляється на офіційному сайті Мінагрополітики.

"Основна мета системи – вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань", – повідомляють у відомстві.

Передбачається, що сервіс буде сприяти розвитку всієї галузі. Це стосується, зокрема, надання актуальної і прозорої інформації, а також оптимізації часу та ресурсів завдяки зменшенню адміністративного навантаження.

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Раніше щоб отримати ліцензію на виробництво промислових конопель потрібно було до трьох місяців.

Тепер же для вирощування конопель для промислових цілей треба лише зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які займаються посівом, вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей. Потреби отримувати ліцензії та квоти немає.

До складу системи "єКоноплі" входять:

• модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;

• модуль реєстрації та управління земельними ділянками;

• модуль посіву та врожаю;

• модуль лабораторних досліджень;

• модуль витягів та звітності;

• інтерактивна мапа.

Також на сайті Міністерства аграрної політики можна знайти покрокове заповнення Реєстру.

У відомстві додають, що промислові коноплі мають дуже широке застосування. Мова, зокрема, про легку і харчову промисловості, а також про целюлозно-паперову.

Аграрний сектор: головне

Раніше УНІАН писав, що українські аграрії опинились серед тих, хто найбільше постраждав від російсько-української війни.

Як з’ясували експерти, в результаті бойових дій фонд посівних площ скоротився приблизно на чверть. Було втрачено багато інфраструктури та виробничих потужностей, а також деякі активи для зберігання зерна.

Восени повідомлялось, що РФ вкрала українського зерна на 30 млрд грн, проте ця цифра не є остаточною. Також за словами фахівців, Москва шантажує світ можливістю створення голоду в інших країнах.

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