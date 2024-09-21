В Офісі генпрокурора наголосили, що через обстріли РФ під ризиком існування перебуває низка країн Африки та Азії.

Збитки внаслідок привласнення українського зерна складають понад 30 мільярдів гривень, проте така цифра є не остаточною. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

За його словами, Росія фактично шантажує світову спільноту можливістю створення голоду в інших країнах. Через обстріли зернової та портової інфраструктури під ризиком існування перебуває низка країн Африки та Азії, які отримували українське зерно. Бєлоусов додав, що Україна вважалася і досі є одним з головних постачальників Світової продовольчої програми.

"Ми виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до "зернової угоди". До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру", - підкреслив посадовець.

Бєлоусов додав, що з того часу країна-агресор почала використовувати великий діапазон різних засобів ураження, серед яких "Шахеди", "Іскандери", ракети тактичної авіації, морського та наземного базування.

"Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика Росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом Російської Федерації", - зауважив представник Офісу генпрокурора.

За словами Бєлоусова, РФ намагається позбавити українців засобів до існування, адже окупанти крадуть зерно, а якщо це не вдається, то нищать.

"Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі - один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно", - додав посадовець.

Викрадення РФ українського зерна - що відомо

Раніше видання The Wall Street Journal розповіло, як Росія наживається на краденому українському зерні. За інформацією журналістів, Москва торгує краденим українським зерном через російську компанію, пов'язану з Революційною гвардією Ірану, та кримського бізнесмена, який торгує із Сирією та Ізраїлем, а ще одна компанія продає через ОАЕ.

Водночас речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що українське збіжжя та інші товари росіяни вивозять до своїх портів, звідти продають як власну продукцію. За його словами, у незаконному бізнесі беруть участь й міжнародні перевізники.

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