У застосунку користувач буде отримувати також сповіщення про закінчення терміну дії дозволу, продовжити його можна онлайн.

У Дії запустили сервіс з отримання онлайн-дозволів на зброю. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Таким чином документ стало можливим отримати як в сервісах МВС, так і в застосунку.

Як зазначив Клименко, у червні 2023 року в Україні запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

Відео дня

"У співпраці з Мінцифри ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з Дією, а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку", - зазначив міністр.

Він додав, що ЄРЗ продовжить працювати у звичному режимі, відтак подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян.

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, завдяки новому сервісу в "Дії" цифровий дозвіл на зброю можна згенерувати миттєво з Єдиного реєстру зброї і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

У Дії користувач буде отримувати сповіщення про закінчення терміну дії документа. Дозвіл можна продовжити онлайн через сайт МВС.

"Усе онлайн у Дії. Дозвіл під рукою в будь-якій ситуації, і не потрібно носити інші дозвільні документи. Спочатку він працюватиме у форматі бета-тестування - постійно аналізуватимемо фідбек та перевірятимемо, чи все літає", - зазначає Федоров.

Він звернув увагу, що проведене у 2022 році в Дії опитування про володіння зброєю, стало другим за популярністю в застосунку, тому було розпочато роботу над цифровізацією напряму.

Федоров нагадав, що до цифровізації дозвіл був паперовою книжечкою, у яку ручкою вносили записи.

Наразі онлайн-дозвіл робиться "швидко, без паперів, біганини і черг", підкреслив він. Міністр також наголосив, що документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.

Щоб скористатися новим сервісом необхідно оновити застосунок.

"Прогортуйте документи до кінця - натискайте Додати документ - і користуйтеся дозволом, якщо ваша зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі", - написав Федоров.

Зброя в Україні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року Верховна Рада підтримала законопроект щодо порядку поводження зі зброєю (реєстраційний №9538). Він спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Народний депутат Павло Фролов, коментуючи прийнятий закон зазначив, що ним Верховна Рада дозволила цивільним особам застосування вогнепальної зброї для відсічі агресії Російської Федерації.

Як зазначив голова Комітету Сергій Іонушас під час виступу в парламенті, проєкт Закону є важливим механізмом подальшого вдосконалення нормативного регулювання поводження зі зброєю в Україні. Зокрема, допомагає впорядкувати й уточнити правила поводження зі зброєю для цивільних осіб; встановлює норми, які є обов’язковими для виконання цивільними особами, забезпечуючи безпеку і порядок в умовах війни; надає право цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси, що сприяє контролю і регулюванню обігу зброї в умовах воєнного стану.

У квітні в Дії анонсували створення нового сервісу отримання дозволу на зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: