Найбільш ймовірна країна призначення вантажу – Сирія.

Значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

В розвідці зазначили, що найбільш ймовірна країна призначення вантажу – Сирія. "Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідці повідомили, що в Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у РФ. Також з цією метою вилучається врожай у Енергодарі, його відправлять у напрямку Кам’янки Дніпровської. "Під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим", - повідомили у розвідці.

А в селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

Також 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму. "Є інформація, що крім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста", - повідомили у розвідці.

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