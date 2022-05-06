Дії РФ у ході збройної агресії проти України мають на меті умисне перешкоджання сільськогосподарській діяльності та блокування експорту зерна.

Створення продовольчої кризи в Україні та світі, схоже, є однією з навмисних цілей російської війни, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як передає "Укрінформ", про це він заявив у четвер під час засідання Радбезу щодо підтримання миру та безпеки України.

На сьогодні Росія викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що становить третину всіх запасів у цих регіонах, розповів він.

"З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голоду", - додав він.

Росія також нападає на зернові елеватори, сільськогосподарську інфраструктуру та склади добрив, а також продовжує розкрадати сільськогосподарський транспорт, сказав постпред.

За його словами, пограбування зерносховищ, блокада поставок з українських портів та мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Він нагадав, що, за даними ООН, понад 1,7 млрд чоловік у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду внаслідок збоїв у системі виробництва продовольства, спричинених повномасштабною війною Росії проти України. При цьому РФ продовжує навмисне блокувати посівну в Україні, підкреслив він.

Україна вимагає від росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти й відновити свободу судноплавства.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилити економічні санкції проти росії, щоб зупинити її воєнну агресію проти України, запобігти гуманітарній катастрофі та світовій продовольчій кризі", - наголосив він.

Дії РФ у ході збройної агресії проти України мають на меті й умисне перешкоджання сільськогосподарській діяльності та блокування експорту зерна, що посилює ризики продовольчої кризи й глобального голоду, заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

У цьому зв’язку вона звернула увагу інших членів Радбезу на ту обставину, що війна путіна посилює ризики глобальної продовольчої кризи, яка особливо відчутно б'є по ринках Африки та Близького Сходу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.

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