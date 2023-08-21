Він сподівається, що той і надалі працюватиме.

Міністр ооброни України Олексі Резніков сподівається, що судна з українськім продовольством курсуватимуть новим "коридором". Як передає кореспондент УНІАН про це Резніков повідомив у медіацентрі "Україна-Одеса" під час спільного брифінгу зі своїм болгарським колегою Тодором Тагарєвим.

Він нагадав, що у квітні 2022 року ЗСУ потопили флагман російського військового флоту "Москва" українськими ракетами "Нептун", та з тої пори оборона України значно посилена. За його словами, на сьогодні російський флот не перебуває в зоні 100 морських миль від українського берега.

"По суті вони ховаються ближче до Новоросійська, до Керченської протоки, звідки наносять удари по цивільній інфраструктурі України", - сказав міністр оборони.

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Він пояснив, що нагадав ці події, бо прохід корабля з Одеського порту протоками Босфор та Дарданелли відбулося по територіальних водах України вздовж берега, та територіальними водами Румунії, Болгарії і Туреччині. "Важко собі уявити, щоб Росія наважилися атакувати судна у водах трьох країн НАТО… Маю надію, що ми і далі таким коридором будемо забезпечувати їжею весь світ", - сказав Резніков.

За словами Тагарєва, декілька днів тому він запросив інформацію щодо проходження суден через зазначені протоки за останні 48 годин.

"Тому я знаю, що приблизно сто суден пройшли в обох напрямках, що говорить про те, що трафік не зупинено. З цих суден лише декілька було українських, але я вірю, що така робота триватиме і в майбутньому. Безумовно, це займає час, але нам потрібно переконатися, що всі ці шляхи сполучення безпечні, що немає місця жодній провокації з боку російських кораблів", - сказав міністр оборони Болгарії.

Тагарєв наголосив, що у Болгарії викликає занепокоєння провокації РФ, зокрема щодо блокування зернової ініціативи. Це підкреслює ризики, що існують та вказує на небезпечність цивільної навігації. За його словами, велике значення має морське патрулювання та постійне спостереження за ситуацією.

Морська блокада України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні РФ відмовилася продовжувати "зернову угоду", після чого президент України Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства продовжуватимуть без участі країни-агресора.

Кремль заявив, що топитиме всі судна, які прямуватиме до українських портів, бо вважатиме їх своєю ціллю. Також РФ розпочала наносити удари по Одещині - портах, ангарах з продовольством тощо.

Пізніше ВМС ЗСУ наголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть вирушити цивільні судна, які перебувають в портах Великої Одеси.

Вже 16 серпня стало відомо про перше судно, яке скористалося цим тимчасовим коридором: з Одеського порту вийшов контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з кінці лютого 2022 року. Вже 18 серпня стало відомо, що судно прибуло у Стамбул.

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