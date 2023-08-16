Контейнеровоз перебував у порту з 23 лютого 2022 року і для виходу скористався тимчасовим коридором для торговельних суден.

Перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Великої Одеси та вийшло з одеського порту. Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (прапор Гонконг), який перебував у порту Одеси з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

На борту судна знаходиться понад 30 тисяч тонн вантажу (2 тисячі 114 контейнерів), зокрема, з продовольством.

Міністр наголосив, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Кубраков уточнив, що тимчасові маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня.

За його словами, Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада IMO визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Нагадується, що востаннє судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса.

"Після зриву "зернової угоди" РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на на рух суден до українських портів", - підкреслив очільник міністерства.

РФ відмовилася продовжувати "зернову угоду" - що повідомлялося

В середині липня Росія відмовилася продовжувати "зернову угоду". У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує продовжити експорт продовольства й без участі РФ.

Своєю чергою, в РФ заявили, що законними цілями вважатимуть усі судна, які прямуватимуть в українські порти. Крім того, продовжувалися й досі тривають російські атаки на українські річкові та морські порти, а також місця зберігання агропродукції.

Зокрема, цієї ночі росіяни вкотре атакували один із портів Дуная на Одещині.

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