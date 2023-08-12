У ВМС зауважили, що наразі подробиці цього заходу розкривати ще не можна.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук заявив про відкриття реєстрації на прохід тимчасовими коридорами для торговельних суден у Чорному морі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо оголошення тимчасових коридорів для торговельних суден, які прямують до або з чорноморських портів України.

"Було ухвалене рішення нарешті розв’язати цю проблему. Розв’язати в такий спосіб: відкрити ці шляхи морських комунікацій. Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Окрім того, що завжди існує небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека залишається на досить високому рівні", - зазначив речник.

Так, додав він, усе це відбуватиметься під наглядом ЗСУ, які роблять усе можливе для забезпечення безпеки.

"Зараз вже відкрита реєстрація. Координатор вже працює. Відповідно, два основні завдання, які ми ставимо, - це подолання міжнародної гуманітарної кризи щодо продовольчої безпеки у світі і так само можливість для судновласників і компаній нарешті забрати торгівельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному, можна сказти, полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі", - повідомив Плетенчук.

Він додав, що росіяни не просто кажуть, що ці судна розглядатимуться як перевізники зброї, а навіть в одних з морських переговорів було почуто таке, що "буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України".

"Тобто станом на зараз це такий тероризм поки що лише в радіоефірі. І відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства", - сказав речник.

На уточнення щодо того, чи вже долучився хтось до реєстрації для власників та суден, які офіційно готові працювати в таких умовах, Плетенчук наголосив: "Наразі всі подробиці щодо цього заходу ми поки що розкривати не можемо".

Стосовно того, про який термін роботи цих тимчасових коридорів ідеться, речник зауважив, що ці терміни наразі ще не визначені.

"Той стан, в якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що в нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", - зазначив він.

Вихід РФ із "зернової угоди" - що відомо про тимчасові коридори

Як повідомляв УНІАН, після виходу Росії із "зернової угоди" в середині липня ситуація в Чорному морі ще більше загострилася. Крім того, що ворог тримає там кораблі, з яких постійно завдає ударів по території України, він ще й намагається шантажувати тим, що битиме й по кораблях, які плавають в Чорному морі. Також росіяни почали бити по зерновій і портовій інфраструктурі України.

Днями було оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть з і в українські порти.

У ВМС ЗСУ заявили, що зараз для цивільних суден, які рухаються до (з) портів України оголошені нові тимчасові маршрути. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ.

У Військово-морських силах наголосили, що раніше ці маршрути були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO), яка визнала право України на вільне торговельне судноплавство, що гарантовано міжнародним морським правом. IMO закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

Зазначається, що в першу чергу, вказані маршрути використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в портах "Чорноморськ", "Південний" та Одеський морський порт вже понад рік - ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

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