На Заході назвали кращий компактний електромобіль у світі

Сегмент компактних електромобілів у світі переживає справжній бум завдяки стрімкому розвитку акумуляторних технологій.

Volkswagen ID Polo став найкращим компактним електромобілем на ринку станом на 2026 рік. Про це повідомили експерти Autocar, які протестували різні моделі від різних брендів.

Volkswagen ID Polo визнали лідером завдяки гарному запасу ходу, швидкій зарядці та практичному салону.

"ID Polo демонструє жваву динаміку на дорозі, добре набирає швидкість із місця та під час руху, особливо в спортивному режимі", – каже шеф-редактор Autocar Стів Кроплі.

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За словами фахівців, автомобіль легко впорається навіть із тривалими поїздками, забезпечуючи такий самий комфорт, як і значно більші моделі.

Об’єм багажника становить 441 літр – один із найкращих показників у класі, а на задньому ряду достатньо місця для дорослих пасажирів. Трьом людям там буде затісно, проте простору більше, ніж у популярній моделі Renault 5.

Запас ходу базової версії з акумулятором ємністю 37 кВт·год сягає 205 миль (330 км). Експерти Autocar особливо рекомендують модифікацію з батареєю на 52 кВт·год: вона здатна проїхати до 281 милі (452 км) на одному заряді та підтримує заряджання потужністю до 105 кВт.

Стартова європейська ціна на новий Volkswagen ID. Polo Trend становить близько 25 000 євро(1 265 400 грн).

Окрім ID Polo експерти Autocar визначили й інші компактні електрокари, які заслуговують на увагу:

Volkswagen ID Polo; Cupra Raval; Renault 5; MG 4 EV Urban; Nissan Micra; Mini Cooper E/SE; Ford Puma Gen-E; Fiat Grande Panda Electric; Hyundai Inster; BYD Dolphin Surf.

Найкращі електромобілі – останні новини

Нещодавно експерти назвали найкращим вживаним електромобілем 2026 року Polestar 2 шведського бренду Polestar. Модель здобула популярність невдовзі після дебюту у 2020 році завдяки лаконічному дизайну, практичному кузову фастбек, хорошій енергоефективності та відмінним ходовим характеристикам.

Ще раніше британські фахівці визначили найкращий новий електромобіль – ним стала Skoda Elroq, яка очолила відповідний рейтинг. Спеціалісти відзначили просторий салон моделі, місткий багажник і ретельно продуману систему зберігання речей.

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