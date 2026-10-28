Авторитетні західні фахівці визначили найкращий вживаний електромобіль у світі

На думку експертів, Polestar 2 – найкращий вживаний електромобіль.

Продажі вживаних електрокарів зростають, і для тих, хто хоче пересісти на електротягу та має обмежений бюджет, настав найкращий час, щоб знайти вигідну пропозицію. Допомогти у цьому непростому питанні вирішили експерти Autocar – одного з найстаріших та найвідоміших автомобільних видань у світі.

На думку фахівців, найкращий вживаний електромобіль у 2026 році – це Polestar 2 від шведського виробника Polestar. Він став популярним відразу після виходу на ринок у 2020 році завдяки стриманому дизайну, практичності кузова фастбек, непоганій енергоефективності та відмінній керованості.

Експерти рекомендують як версію Long Range Dual Motor, так і Long Range Single Motor.

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"Салон має преміальний вигляд, а керувати автомобілем так само інтуїтивно просто, як і будь-яким іншим електромобілем, на якому мені доводилося їздити", – зазначив заступник редактора відділу дорожніх випробувань Річард Лейн.

Спочатку модель мала передній привод і батарею ємністю 75 кВт·год. Після рестайлінгу у 2023 році вона отримала акумулятор на 79 кВт·год і ефективніший задній привод, що забезпечило запас ходу до 406 миль (654 км) за циклом WLTP.

Polestar 2 можна назвати відносно доступним у сегменті преміальних електромобілів. Вживаний Polestar 2 в Україні коштує переважно в межах від 14 000 $ до 25 500 $, залежно від року випуску, комплектації та технічного стану.

Окрім Polestar 2 експерти виділили й інші вживані електрокари, які заслуговують на увагу. Знайшлося місце як дуже дорогим преміальним моделям, так і "народним" авто.

Найкращі вживані електромобілі (за версією Autocar):

Polestar 2 – найкращий електромобіль для щоденного використання; Porsche Taycan – спортивний електромобіль із відмінною динамікою; Tesla Model 3 – ідеально підходить для далеких поїздок; Škoda Elroq – компактний сімейний електричний кросовер; Cupra Born – електричний хетчбек із гарною керованістю; Hyundai Ioniq 5 N – спортивний електромобіль із вражаючою потужністю; Škoda Enyaq – практичний сімейний електрокросовер; Kia EV6 – електрокросовер із хорошою керованістю та швидкою зарядкою; Jaguar I-Pace – преміальний електрокросовер із повним приводом; BMW i3 – оригінальний компактний міський електромобіль.

Найкращі електромобілі – інші новини

Нагадаємо, нещодавно Skoda Elroq стала лідером рейтингу найкращих нових електромобілів, складеного британськими експертами. За їх словами, модель вирізняється просторим салоном і містким багажником, а система зберігання речей продумана до дрібниць.

Ще раніше автомобільний експерт і механік Кріс Пайл із JustAnswer у розмові з GoBankingRates перелічив шість електромобілів, які вважає вартими своїх грошей. До списку зокрема потрапили Hyundai Ioniq 5, Rivian R1T та Tesla Model 3.

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