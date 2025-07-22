Серед бензинових машин найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson.

У першому півріччі машини з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легкових авто. В 2024-му цей показник становив майже 68%. Такі дані наводять експерти "‎УкрАвтопрому"‎.

Як і можна було очікувати, найбільшим попитом користуються машини з бензиновими двигунами, яким належить 37% продажів нових авто. У порівнянні з показниками 2024-го продажі впали на 6%.

Частка гібридів зросла з 17,3% до 26,5%, а частка дизельних машин знизилася з 24,7 до 19,4%. Сегмент електромобілів продемонстрував зростання з 14,6% до 16,9%.

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Зазначимо також, що на автомобілі з ГБО припало менше 1% продажів нових машин. Таким чином, в даному випадку ситуація майже не змінилася у порівнянні з минулим роком.

Найпопулярнішими моделями першого півріччя виявилися:

серед бензинових – Hyundai Tucson;

серед дизельних – Renault Duster;

серед гібридних – Toyota RAV4;

серед електромобілів – BYD Song Plus EV;

серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Український авторинок – що цікавого

Найпопулярнішим новим автомобілем у першому півріччі на українському ринку став компактний кросовер Renault Duster. На другому та третьому місцях також опинились кросовери – Toyota RAV4 та Hyundai Tucson, відповідно. Замикає десятку лідерів Volkswagen Touareg.

Також за перше півріччі українці придбали більше 30 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Найбільшим попитом в цьому сегменті користувалися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro.

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