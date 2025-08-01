Найбільшим попитом на вітчизняному ринку користуються автомобілі Toyota.

У липні українці придбали понад 6,4 тисячі нових легковиків. Такі дані наводять експерти "‎УкрАвтопрому"‎.

У порівнянні з липнем минулого року продажі автомобілів зросли на 1%. Якщо порівнювати з червнем 2025-го, то попит збільшився на 7%.

Найбільшим попитом на вітчизняному ринку користуються автомобілі Toyota. У той же час варто сказати, що китайський BYD знаходиться дуже близько до лідера. Це тим більше дивовижно, адже рік тому він був лише на дев’ятій сходинці.

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ТОП-10 найпопулярніших брендів

Toyota – 820 одиниць (-20% до липня 2024 року);

BYD – 744 (+241%);

Renault – 654 (+11%);

Škoda – 559 (+48%);

Volkswagen – 491 (+47%);

Honda – 319 (+9%);

Hyundai – 298 (+32%);

BMW – 263 (-58%);

Audi – 253 (+20%);

Zeekr – 191 (+125%).

Світ автомобілів – інші новини

Нещодавно було названо автомобілі із найгіршим дизайном в історії. До списку потрапили Fiat Multipla, Nissan Cube, Citroën Ami, Ford Edsel та Tesla Cybertruck.

Варто сказати, що це лише суб’єктивний погляд автора, однак з іншого боку кожна з цих машин отримала чимало критики від журналістів та технічних фахівців у минулому.

Також нагадаємо, що раніше було представлено рейтинг найкращих недорогих автомобілів з пробігом. Було визначено вдалі моделі в різних сегментах, зокрема, серед компактних авто, середньорозмірних автомобілів, та компактних кросоверів.

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