"Москвич 8" є копією китайського кросовера JAC Sehol X8.

Новий кросовер "Москвич 8" надійшов у продаж 22 липня за ціною від 2,98 мільйона російський рублів (близько 38 тисяч доларів). Про це повідомляє завод "Москвич".

Автомобіль є ліцензійним клоном китайської моделі Sehol X8, проте коштує удвічі дорожче за оригінал. При цьому "Преміум" версія "Москвича" взагалі обійдеться у 3 370 000 рублів (більше ніж 42 тисячі доларів).

Для порівняння, в Україні новий компактний кросовер Nissan X-Trail можна придбати за ціною 1 387 590 гривень (33 тисячі доларів), тоді як Peugeot 5008 коштує від 1 503 000 гривень (майже 36 тисяч доларів).

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Не дивно, що новинка від "Москвича" зустріла, м’яко кажучи, не дуже теплий прийом у росіян. Навіть російські ЗМІ, для яких характерна стримано-компліментарна оцінка новинок російського автопорома, висловили розчарування.

"Радіти поки нема чому", – пишуть автори одного з видань.

"Ціна відповідає (флагманській моделі - УНІАН), а от обладнання відстає", - кажуть в іншому.

Дійсно, автомобіль не може похвалитися видатними характеристиками. Як повідомляється, модель має інтер'єр на сім місць, а двигун має потужність 174 к.с., який доповнений семиступінчастим "роботом". Привід - лише передній.

Серед умовних переваг можна виділити лише "виразний дизайн", хоча і він не пропонує нічого нового у порівнянні з китайським оригіналом.

Інші новинки російського автопрому

Нагадаємо, нещодавно в РФ представили кросовер Lada Azimut, який виявився "клоном" численних новинок китайського автопрому. При цьому самі росіяни назвали Azimut "уособленням технологічного суверенітету і з точки зору конструкції, і з точки зору виробництва".

А ще раніше в Росії було презентовано нову модель компанії АвтоВАЗ, що отримала назву Lada Iskra. Автомобіль називають "чимось середнім" між моделями Granta і Vesta.

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