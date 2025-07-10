Новинку пропонують як з переднім, так і з повним приводом.

Японська компанія Mazda представила кросовер CX-5 третього покоління. Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎, детальний опис можливостей новинки можна знайти на порталі Carscoops.

Довжина автомобіля збільшилася на 114 мм, ширина - на 13 мм, а колісна база - на 76 мм. Було розширено багажне відділення, що додало додаткові 61 л вантажного простору.

Кросовер отримав 2,5-літровий бензиновий двигун e-Skyactiv G, що працює в парі з 24-вольтовою м'якою гібридною системою. Максимальна потужність становить 140 к.с.

Відео дня

Нове покоління може похвалитися 10,25" цифровою панеллю приладів та 15,6-дюймовим монітором інформаційно-розважальної системи з вбудованим Google. Версія автомобіля початкового рівня отримає дещо менший (12,9") сенсорний екран.

Нагадаємо, Mazda CX-5 дебютувала на Франкфуртському автосалоні 2011 року, а виробництво моделі почалося у 2012 році. Фахівці вважають CX-5 надійним та безпечним автомобілем.

Український авторинок - що цікавого

Mazda CX-5 є досить популярною в Україні та регулярно потрапляла у ТОП найбільш затребуваних авто.

У той же час вона суттєво поступається за популярністю деяким іншим кросоверам, в першу чергу - Renault Duster та Toyota RAV4.

До речі, саме Toyota RAV4 стала лідером на українському ринку нових гібридів, якщо брати червневі показники. На другому місці опинився Nissan Qashqai, тоді як третє посіла Toyota Yaris Cross.

Серед імпортованих гібридів з пробігом перше місце посів автомобіль Toyota Prius.

Вас також можуть зацікавити новини: