Автомобіль фактично є "клоном" типових "безликих" новинок китайського автопрому.

Компанія "АвтоВАЗ" представила у Санкт-Петербурзі перший кросовер в історії заводу – автомобіль, який отримав назву Lada Azimut. Про це пише "Ростех" в Telegram.

Як повідомляється, Azimut зробили на російській платформі Vesta. Стартова лінійка моторів – двигуни об'ємом 1,6 і 1,8 літра на 120 і 132 к. с. відповідно. Трансмісії – 6-ступінчаста "механіка" і варіатор.

У перспективі передбачено версію з турбованим двигуном потужністю 150 к. с. і класичним автоматом. В автомобілі встановлено нову мультимедійну систему з 10-дюймовим екраном.

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Розробка кросовера зайняла три роки. Росіяни називають новинку "уособленням технологічного суверенітету і з точки зору конструкції, і з точки зору виробництва".

Це, вочевидь, є перебільшенням. Принаймні зовні автомобіль нагадує величезну кількість "безликих" новинок автопрому КНР. Хтось порівнює його з компактним кросовером Haval Jolion (вочевидь, далеко не найгірший приклад китайського автопрому).

Загалом, користувачі мережі більш ніж стримано зустріли Lada Azimut.

"Років би десять тому, це було актуально, але зараз виглядає смішно. Звичайно це краще ніж нічого... Але! Занадто все довго" – пише один з них. "Які убогі авто стали випускати", – вважає інший.

Російський автопром – що відомо

Нагадаємо, у минулому році росіяни презентували нову модель компанії АвтоВАЗ, що отримала назву Lada Iskra. Її позиціонують як "щось середнє між Granta і Vesta".

Відомо, що Lada Iskra побудували на платформі CMF-B-LS від Renault-Nissan, на якій створили деякі інші автомобілі.

Також у минулому році росіяни показали нові "Волги", однак автомобілі фактично виявились китайськими розробками. Від оригінальних моделей КНР їх відрізняє хіба що хромована решітка радіатора.

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