Компанія планує підвищити ціни на деякі моделі в США більш ніж на 200 доларів.

У травні продажі Toyota сягнули третього місячного рекорду поспіль. Про це повідомляє Bloomberg.

Світові продажі Toyota (якщо враховувати дочірні компанії Daihatsu Motor Co. та Hino Motors Ltd.) у травні склали 955 532 автомобілі, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Такі показники було досягнуто за рахунок високого попиту на гібридні автомобілі в США, Японії та Китаї. Продажі автомобілів Toyota та її бренду Lexus зросли на понад 4% у Японії, на 7% у Китаї та на 11% у Північній Америці.

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Компанія планує підвищити ціни на деякі моделі в США більш ніж на 200 доларів. Це є частиною планової корекції, що враховує ринкові умови та конкурентне середовище. Рішення ухвалили після того, як Mitsubishi оголосила про підвищення цін у США на деякі свої моделі.

Зазначимо, що найбільші японські автовиробники сильно залежать від американського ринку. Всі вони ризикують зазнати серйозних збитків, якщо перемовини з Білим домом не призведуть до зниження мит.

Автомобілі Toyota – що цікавого

Нещодавно фахівці назвали десять найнадійніших автомобілів Toyota з пробігом. До списку потрапили, зокрема, Toyota Corolla (2019 рік), Toyota Camry (2014 рік) та Toyota Avalon (2021 рік).

Кращим вибором експерти вважають саме Corolla дванадцятого покоління. За їх словами, ця машина надійна і економічна. Спеціалісти підрахували, що в середньому власник Toyota Corolla щорічно витрачає на обслуговування свого автомобіля менше ніж 400 доларів.

Зазначимо також, що автомобілі Toyota одні з найбільш популярних на українському ринку. Це стосується, зокрема, гібридів.

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