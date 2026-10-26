Ця модель на вершині, але має 'зубастого' конкурента: названо найпопулярніше авто в Європі

Tesla Model Y демонструє дивовижне зростання продажів і вже становить загрозу домінуванню Renault Clio.

За дев’ять місяців 2026 року в Європі було продано 12 752 299 нових авто. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Focus2Move.

Основним драйвером зростання залишається електрифікація: продажі електромобілів і плагін-гібридів (EV/PHEV) до серпня зросли на 38,3% – до 2 346 838 одиниць, перевищивши їхній загальний обсяг продажів за весь 2025-й.

Renault Clio залишається найпопулярнішою моделлю, однак демонструє падіння продажів на 9,2%. Водночас продажі Tesla Model Y зросли на 33,7%, що дозволило їй посісти друге місце. Зараз кросовер демонструє найвищі темпи зростання серед усіх авто, представлених у рейтингу.

Відео дня

На рівні окремих моделей більшість традиційних бестселерів втрачають продажі навіть на тлі загального зростання ринку. Це стосується зокрема моделей Renault і Volkswagen, що увійшли до ТОП-25.

Найпопулярніші автомобілі в Європі:

1. Renault Clio (-9,2%)

2. Tesla Model Y (+33,7%)

3. Dacia Sandero (-13,1%)

4. Volkswagen T-Roc (-12,5%)

5. Volkswagen Golf (-0,8%)

6. Volkswagen Tiguan (-3,8%)

7. Opel Corsa (-6,9%)

8. Citroen C3 (-0,3%)

9. Toyota Corolla (+2,3%)

10. Peugeot 2008 (-0,3%)

11. Skoda Octavia (-4,1%)

12. Hyundai Tucson (+1,4%)

13. Peugeot 208 (+5,5%)

14. Toyota Yaris (-5,0%)

15. Nissan Qashqai (-1,7%)

16. Toyota Yaris Cross (+6,5%)

17. BMW X1 (+3,6%)

18. Kia Sportage (-4,5%)

19. Ford Puma (-7,5%)

20. Dacia Duster (-22,1%)

21. Fiat Panda (+7,8%)

22. Peugeot 3008 (-0,8%)

23. Renault Captur (-4,9%)

24. MG ZS (+9,8%)

25. Mercedes GLC (+22,9%)

Світовий авторинок – інші новини

Раніше УНІАН писав, що упродовж січня–вересня 2026 року в США продали 11 905 288 нових авто. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг продажів скоротився на 3,3%.

Експерти зазначають, що на автомобільному ринку США дедалі помітнішими стають відмінності в динаміці продажів різних моделей. Лідером американського ринку залишається пікап Ford F-Series, однак його продажі за звітний період скоротилися на 6,7%.

Повідомлялося також, що у січні–вересні 2026 року в Німеччині продали 2 224 779 нових авто. Це на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: