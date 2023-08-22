Злив води розпочнеться 24 серпня. Перша партія води становитиме7800 кубометрів і буде зливатися протягом 17 днів.

Японія зіллє в океан понад 1 мільйон тонн очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

Як повідомляє Reuters, злив води розпочнеться 24 серпня. Перша партія води складе 7800 кубометрів і буде зливатися протягом 17 днів. Як йдеться в матеріалі, вода міститиме близько 190 беккерелів тритію на літр, що нижче встановленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я межі пиття 10 000 беккерелів на літр. Беккерель - це одиниця радіоактивності.

Японія заявила, що скидання води безпечне. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), орган ООН з нагляду за ядерною діяльністю, схвалило цей план у липні, заявивши, що він відповідає міжнародним стандартам і що його вплив на людей та навколишнє середовище буде "незначним".

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Японія заявляє, що вода буде фільтруватися для видалення більшості радіоактивних елементів, за винятком тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води. Очищена вода буде розбавлена до вмісту тритію значно нижче затверджених рівнів перед скиданням в Тихий океан.

Вода використовувалася для охолодження паливних стрижнів Фукусіми після того, як вони розплавилися внаслідок аварії, викликаної величезним цунамі в 2011 році, що обрушилося на східне узбережжя Японії.

Перші результати аналізу морської води після скидання можуть бути доступні на початку вересня. Японія також проведе випробування риби у водах поблизу заводу та опублікує результати випробувань на веб-сайті Міністерства сільського господарства.

Реакція громадськості на злив води

Близько 56% респондентів опитування, проведеного японською телекомпанією FNN в минулі вихідні, заявили, що підтримують злив води, а 37% — проти.

Попри запевнення, деякі сусідні країни висловили скептицизм щодо безпеки цього плану, а Пекін виступив головним критиком. Представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив, що Японія проявила егоїзм та зарозумілість і не провела повною мірою консультації з міжнародним співтовариством з приводу скидання води.

Китай забороняє імпорт морепродуктів з 10 префектур Японії, включаючи Фукусіму та столицю Токіо.

Південнокорейські активісти також виступають проти цього плану, хоча Сеул на основі власного дослідження дійшов висновку, що скидання води відповідає міжнародним стандартам. Крім того, ідея зливу води зіткнулася з критикою з боку місцевих риболовецьких груп.

Аварія на Фукусімі

11 березня 2011 року на північному сході Японії стався потужний землетрус. Він спровокував цунамі, висота хвилі якого місцями сягала 20 метрів. Стіна води накрила цілі міста і села, а також розташовану на японському узбережжі атомну електростанцію "Фукусіма-1".

Внаслідок стихійного лиха з ладу вийшла система охолодження електростанції, що спричинило ряд вибухів і великий витік радіації. Влада Японії евакуювала населення з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Аварію на "Фукусіма-1" вважають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Електрокомпанія Tokyo Electric (TEPCO) в 2019 році запропонувала злити радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан.

У квітні 2021 року уряд Японії схвалив скидання понад 1 млн тонн опроміненої води з об'єкта після очищення в океан. Міністерство закордонних справ Японії заявило в липні, що регулюючі органи визнали безпечним спуск води, яка буде очищена від більшості радіоактивних ізотопів. Але все ж у воді залишаться сліди тритію, ізотопу водню, який важко відокремити.

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