Регулюючі органи визнали безпечним спуск води, яка буде очищена від більшості радіоактивних ізотопів.

Японський уряд оцінив, коли вода зі зруйнованої в результаті цунамі АЕС "Фукусіма" буде скинута в океан. Це може статися "десь цієї весни чи літа".

У квітні 2021 року уряд схвалив скидання понад 1 млн тонн радіоактивної води з об'єкта після очищення в океан. Тоді казали, що спуск відбудеться "приблизно через два роки", пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Японії заявило в липні, що регулюючі органи визнали безпечним спуск води, яка буде очищена від більшості радіоактивних ізотопів. Але все ж у воді залишаться сліди тритію, ізотопу водню, який важко відокремити.

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План японського уряду зустрів жорсткий опір з боку місцевих рибальських спілок через те, що скидання води може вплинути на їх засоби до існування. Країни, включаючи Південну Корею і Китай, також висловили заклопотаність цією ідеєю.

Аварія на АЕС "Фукусіма" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2011 року на північному сході Японії стався потужний землетрус. Він спровокував цунамі, висота хвилі якого місцями сягала 20 метрів. Стіна води накрила цілі міста і села, а також розташовану на японському узбережжі атомну електростанцію "Фукусіма-1".

В результаті стихійного лиха з ладу вийшла система охолодження електростанції, що спричинило низку вибухів і великий витік радіації. Влада Японії евакуювала населення з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

Аварію на "Фукусімі-1" вважають найбільшим атомним інцидентом із часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Електрокомпанія Tokyo Electric (TEPCO) у 2019 році запропонувала скинути радіоактивну воду зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма у Тихий океан. У TEPCO пояснили, що до 2022 року для зберігання води не вистачить місця, але обсяг скинутої радіоактивної води тоді не назвали.

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