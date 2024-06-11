Частина Європи занепокоєна закінченням угоди про постачання.

Європейські чиновники ведуть переговори, щоб газ продовжував надходити через ключовий російсько-український трубопровід. Вони намагаються запобігти подальшому руйнуванню енергопостачання на континенті через війну, розв'язану Москвою, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Європа намагається відвикнути від російського газу, але кілька східноєвропейських країн продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Угода, яка покриває цю транзитну схему, закінчується наприкінці цього року. І в умовах війни, що триває, більшість спостерігачів ринку очікують, що постачання газу нарешті припиниться.

Але європейські урядовці та представники компаній ведуть закриті переговори з українськими колегами про те, як забезпечити постачання газу в наступному році. Один з варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану в російські трубопроводи, що прямують до Європи. Така домовленість дозволила б Європі уникнути незручностей, пов'язаних з купівлею російського газу в той час, коли вона намагається скоротити доходи Москви, пише агентство.

Відео дня

За словами журналістів, ідея набирає обертів, оскільки стає зрозуміло, що Україна була б у виграші. Доходи від транзиту склали близько 1 мільярда доларів у 2021 році, що забезпечило критично важливе фінансування для зруйнованої війною економіки. Існують також побоювання, що занедбані трубопроводи можуть стати військовими цілями.

Переговори перебувають на ранній стадії, і люди, знайомі з цим питанням, очікують, що рішення будуть прийняті лише наприкінці цього року, коли на них тиснутимуть дедлайн і початок європейської зими. Багато деталей ще потрібно узгодити, і не ясно, чи буде укладена угода. Розвиток подій на полі бою також може бути фактором.

"Є два фактори, про які ми завжди повинні пам'ятати. Один з них полягає в тому, що Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту і зберігання газу, яку необхідно використовувати, і Україна схильна використовувати цю інфраструктуру, тому що вона приносить багато переваг", – сказав в інтерв'ю Bloomberg голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він виключив будь-які плани, що передбачають співпрацю з російським ПАТ "Газпром", і сказав, що імпорт газу з Азербайджану "може мати певне майбутнє".

Uniper SE, газовий гігант, який був націоналізований Німеччиною, оскільки енергетична криза зруйнувала його бізнес-модель, був залучений до дискусій, за словами деяких людей. А Словаччина є однією з ключових країн, які могли б отримати вигоду від такої угоди, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо говорив про таку можливість минулого місяця після поїздки до Азербайджану, не надаючи деталей.

Транзит російського газу

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон раніше заявляла, що у Європейському Союзі готуються до можливого раптового припинення постачання російського газу після того, як сплине термін контракту щодо транзиту між Україною та РФ наприкінці 2024 року.

Раніше УНІАН писав, що Україна ставить під удар постачання російського газу в Європу. Транзит через Україну - один із найбільших ризиків для поставок природного газу в Європу наступної зими. Наприкінці 2024 року спливає термін дії п'ятирічної угоди, яка регулює постачання російського газу через територію сусідньої країни. Деякі надії на можливість укладення комерційних угод залишалися.

Вас також можуть зацікавити новини: