Герус уточнив, що саме білоруська електроенергія допомогла Україні уникнути блек-ауту 18-19 січня 2021 року.

Січневі поставки електроенергії з Білорусі стабілізували українську енергосистему, яка досі перебуває критичному становищі через катастрофічний дефіцит вугілля на складах ТЕС.

"Якби не було імпорту з Білорусі, то в Україні були б віялові відключення Е/Е», - сказав народний депутат Остап Шипайло, виступаючи на засіданні комітету ВР з енергетики та ЖКГ у середу в Києві.

Читайте також"Нафтогаз" встановив ціну на газ у лютому: вона нижча за рекомендовану Кабміном

За його словами, заборона поставок електроенергії з Білорусі недоцільна, оскільки таке рішення буде на руку окремим компаніям, які мають значний вплив на українському енергоринку. "Що ми хочемо? Допомогти монополісту зберегти високі ціни на електроенергію?",- підкреслив О. Шипайло.

Своєю чергою, голова Комітету ВР з енергетики та ЖКГ Андрій Герус уточнив, що саме білоруська електроенергія допомогла Україні уникнути блек-ауту 18-19 січня 2021 року.

Крім того, він повідомив, що на білоруський імпорт припадає не більше 3-5% від енергоспоживання в Україні, тому відсутня залежність від закордонного постачальника і підтримується конкуренцію на українському енергоринку.

"Але у нас є один внутрішній виробник, який один видобуває близько 90% вугілля. Ми не повинні потрапити в залежність ні від зовнішнього, ні від внутрішнього постачальника, якщо це одна компанія", - підкреслив Герус.

На його думку, імпорт електроенергії дозволяє уникнути залежності української енергосистеми від внутрішнього монополіста. "Це питання конкурентного функціонування ринку", - резюмував голова Комітету ВР з енергетики та ЖКГ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН