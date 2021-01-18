Сьогодні Кабмін встановив з лютого граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м, яку сьогодні прийняв Кабінет міністрів, з лютого отримають всі категорії побутових споживачів, незалежно від типу споживання.

Про це в коментарі УНІАН повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, відповідаючи на питання, встановлена гранична ціна на газ буде стосуватися тільки населення, яке використовує газ для опалення, чи всіх категорій побутових споживачів.

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"Рішення стосуватиметься всіх категорій споживачів", - відповів Вітренко.

При цьому на сайті уряду прийнята постанова ще не опублікована.

Раніше деякі експерти відзначали, що постанова уряду про встановлення граничної ціни на газ стосуватиметься тільки тих громадян, які використовують газ для опалення.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом має прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна