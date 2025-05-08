Йдеться про атаку "Шахеда" по ЧАЕС, яка сталася в лютому.

Атака російських окупаційних військ по Чорнобильській АЕС завдала величезних збитків. Йдеться про удар безпілотника по саркофагу 4 енергоблоку, що стався в лютому 2025 року.

Як пише The Guardian, за попередніми оцінками інженерних експертів, йдеться про збитки на понад 25 мільйонів євро. І завдав їх російський безпілотник вартістю до 75 000 фунтів стерлінгів (біля 80 тисяч євро).

"Витрати на повну ліквідацію наслідків аварії, ймовірно, візьмуть на себе західні уряди, включаючи Велику Британію, оскільки, за попередніми оцінками, повний ремонт коштуватиме більше, ніж 25 млн євро, наявних у спеціальному міжнародному резервному фонд", – йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що лютневий удар не спричинив радіологічних наслідків, але призвів до серйозного пошкодження захисної конструкції над 4 енергоблоком – саме там сталися вибухи під час аварії на ЧАЕС у 1986 році. Її побудували у 2017 році, і саркофаг коштував 1,5 млрд євро. Імовірно, для повного ремонту пошкодженого укриття знадобляться місяці, якщо не роки.

Головний інженер Сергій Боков, який чергував на станції вночі 14 лютого, наголосив, що тоді датчики зареєстрували "щось на кшталт землетрусу магнітудою від 6 до 7 балів", але персонал розумів, що це не було причиною.

Швидко було встановлено, що станцію атакував російський безпілотник. Він летів низько, і радари не могли його виявити. Внаслідок удару в зовнішньому даху було пробито 15-метрову діру, спалахнула внутрішня обшивка будівлі, і гасили її понад два тижні.

"Лютнева атака зробила саркофаг знову відкритим для стихій, що означає, що радіоактивний пил може виходити назовні, а дощова вода потрапляти всередину, хоча Міністерство охорони навколишнього середовища країни заявляє, що "радіаційний фон наразі в межах норми і перебуває під постійним контролем". Ще важливіше те, що конструкція саркофагу стала більш вразливою в довгостроковій перспективі до іржавіння через більший вплив стихії і пошкодження облицювання", – пояснюють автори.

Американський інженер Ерік Шміман, який 15 років працював над проєктуванням та будівництвом укриття для ЧАЕС стверджує, що не ремонтувати пошкоджений саркофаг – це не варіант. Він додав, що ремонт "коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів, а може й сотні мільйонів".

Очікується, що більш детальна оцінка наслідків російської атаки буде опублікована в травні, але Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), який фінансував будівництво об'єкту "Укриття" і бере участь в аналізі наслідків бомбардування, заявив, що "очевидно, що атака завдала значної шкоди".

Варто зазначити, що під пошкодженим росіянам саркофагом лежить високорадіоактивна лавоподібна маса. Це суміш 200 тонн урану з четвертого реактора ЧАЕС і 5 000 тонн піску, свинцю і борної кислоти, які радянські гелікоптери скидали на енергоблок відразу після катастрофи на ЧАЕС, спричиненої виходом реактора з-під контролю.

Удар по Чорнобильській АЕС

14 лютого 2025 року російські окупанти атакували ЧАЕС. Тоді "Шахед" пробив зовнішню захисну конструкцію укриття Чорнобильської атомної електростанції, яка забезпечувала спеціальні кліматичні умови навколо бетонного саркофагу над реактором.

Професор Інституту радіології довкілля Фукусімського університету Марк Железняк зазначав, що укриття енергоблоку, в яке міжнародна спільнота вклала 1,5 млрд доларів, дуже суттєво пошкоджена "практично копійочним дроном".

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